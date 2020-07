Calciomercato Juventus – Per Raúl Jiménez concorrenza inglese | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Archiviata la conquista matematica del 36° Scudetto, il nono consecutivo, la Juventus, in attesa della sfida di Champions League dell’Allianz Stadium contro l’Olympique Lione, può pensare anche e soprattutto a come rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Partirà Gonzalo Higuaín e, pertanto, in attacco arriverà un suo sostituto. I bianconeri sembrano essersi indirizzati, con decisione, verso Raúl Jiménez, classe 1991, attaccante messicano che, in questa stagione, con la maglia del Wolverhampton, ha segnato 26 gol e fornito 10 assist in 53 gare tra Premier League, Europa League e F.A. Cup.

L’ex Benfica ed Atlético Madrid è giudicato l’elemento idoneo per completare l’attacco bianconero al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: sotto contratto con i ‘Wolves‘ fino al 30 giugno 2023, Raúl Jiménez può essere ceduto per circa 40 milioni di euro. La Juventus, però, dovrà fare attenzione ad una temibile concorrente inglese per l’attaccante.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, infatti, anche l’Arsenal di Mikel Arteta, che vuole rilanciarsi dopo aver concluso la stagione all’8° posto in classifica, sarebbe piombato Raúl Jiménez, pronto a soddisfare le richieste economiche del Wolverhampton e del calciatore. Chi la spunterà in questo duello di mercato? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

