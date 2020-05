Calciomercato Juventus – Pjanic ha deciso: sarà addio | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Arrivato dalla Roma alla Juventus nell’estate 2016, Miralem Pjanic è stato uno dei vari tentativi bianconeri per riuscire a conquistare la Champions League, trofeo che però al momento ancora non è arrivato. La Juve lo aveva pagato 32 milioni e ora sembra pronta a rivenderlo a una cifra decisamente superiore. Secondo Marca, infatti, la cessione di Pjanic al Barcellona è ormai prossima e il prossimo anno il bosniaco con ogni probabilità giocherà al Camp Nou. Il contratto di Pjanic con la Juventus scade nel 2023, ma Maurizio Sarri non lo apprezza più di tanto come regista e quindi il suo agente, Fali Ramadani, è tornato alla carica per mettere in piedi il trasferimento al Barcellona, che ora può andare davvero in porto.

Lo stesso Pjanic, comunque, è convinto di dover cambiare aria dopo 9 anni in Italia, soprattutto per andare a giocare nel Barcellona di Lionel Messi e avendo la possibilità di vincere tutto. I blaugrana sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Classe 1990, non ha mai avuto problemi fisici. Il che lo rende ancora un giocatore nel fiore degli anni. Ecco perchè comunque la Juve non ha intenzione di svenderlo e chiede almeno 52 milioni. Così il Barça potrebbe pensare a uno scambio con Arthur, brasiliano poco utilizzato e valutato 56 milioni che piace alla Juventus. Soprattutto in un mercato come il prossimo, in cui ci sarà poca liquidità, gli scambi possono essere decisivi e probabilmente lo saranno per il futuro di Pjanic al Barcellona. C'è solo da attendere.

