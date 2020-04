Calciomercato Juventus – Barcellona, sì alla cessione di Arthur | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, nella sessione estiva di calciomercato, con tutta probabilità venderà Miralem Pjanić, classe 1990, regista bosniaco che, per caratteristiche tecniche, non rispecchia alla perfezione il tipo di ‘playmaker‘ adatto per il gioco di Maurizio Sarri.

I bianconeri, che comunque in rosa hanno anche l’uruguaiano Rodrigo Bentancur, vorrebbero sostituirlo con Arthur, classe 1996, ‘volante‘ brasiliano di proprietà del Barcellona, sotto contratto con il club catalano fino al 30 giugno 2024. L’ex Grêmio di Porto Alegre, pagato dal Barça 30 milioni di euro due estati fa, è infatti già in vendita.

Lo ha rivelato il 'Mundo Deportivo', che, spiegando come la Juventus stia spingendo forte per Arthur, ha altresì detto che il calciatore, al momento, non ha manifestato poi tutta questa voglia di lasciare il Barcellona. Motivo per cui, alla fine, più che su Arthur, il CFO bianconero Fabio Paratici potrebbe virare su Sergi Roberto o Ivan Rakitić.