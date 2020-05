Calciomercato Juventus – Due contropartite per il ritorno di Pogba | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come noto, il Manchester United ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo automatico per una stagione del contratto di Paul Pogba. Il centrocampista francese, classe 1993, dunque, resta legato ai ‘Red Devils‘ da un accordo fino al 30 giugno 2021.

Una mossa, questa, che lascia presagire ad una partenza di Pogba nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il calciatore transalpino è fortemente voluto da Real Madrid (che sembra attualmente favorito nella corsa al suo cartellino), dal PSG, ma anche da Inter e Juventus.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘Sky Sports UK‘, però, i bianconeri potrebbero avere una corsia preferenziale per Pogba, visto che il centrocampista ha già giocato nella Torino juventina dal 2012 al 2016, lasciando tanti amici, un ottimo ricordo ed andando via con qualche rimpianto.

Inoltre, sono ottimi i rapporti che legano Mino Raiola, agente di Pogba, alla Juventus. Il giocatore, ad oggi, ha una valutazione di 100 milioni di euro, forse di poco inferiore, ma la Juventus sarebbe pronta a giocarsi due carte per riportare Pogba in Italia: i cartellini di Miralem Pjanic e Douglas Costa.

Uno solo o addirittura tutti e due. Ci sono stati contatti, in questi giorni, tra Juventus e Manchester United per iniziare a parlare dell'operazione. Il ritorno di Pogba in bianconero, dunque, potrebbe davvero concretizzarsi.