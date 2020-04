Calciomercato Inter – Marotta ci prova per Pogba: i dettagli | News

CALCIOMERCATO INTER – L’operazione Paul Pogba, per la Juventus, fu un affare sotto tutti i punti di vista. Arrivato a Torino a parametro zero dal Manchester United nell’estate 2012, dopo quattro, fantastiche stagioni in bianconero, corredate da 178 presenze, 34 gol e ben 9 trofei, fu rivenduto ai ‘Red Devils‘ per 105 milioni di euro.

Artefice di quella maxi-plusvalenza per il bilancio del club di Corso Galileo Ferraris fu Giuseppe Marotta, oggi amministratore dell’Inter. E proprio Marotta, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, starebbe studiando un grande sgarbo alla sua ex società: i nerazzurri, infatti, si sarebbero inseriti nella corsa al cartellino di Pogba.

Marotta, di recente, ha allacciato rapporti con Mino Raiola, agente del centrocampista francese, per valutare l’ipotesi di portare Moise Kean, riserva nell’Everton, in maglia nerazzurra e, nei dialoghi, è stato fatto anche il nome di Pogba, sotto contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2021 (sebbene con opzione, in favore del club inglese, di prolungamento per un’altra stagione).

Pogba vuole andare via, lasciare l’Inghilterra, e provare una nuova esperienza. Lo cercano il Real Madrid, al momento favorito per l’acquisto del suo cartellino, il PSG e proprio la Juventus, desiderosa di ritrovare un vecchio amico a quattro anni di distanza. Ora, ultima ma non per ordine di importanza, si è inserita anche l’Inter. I bianconeri, forse, con i cartellini di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e, magari, Paulo Dybala, hanno qualche carta in più da giocarsi, ma i nerazzurri non molleranno la presa.

Un potenziale ostacolo per l’arrivo di Pogba all’Inter? L’alto ingaggio del calciatore transalpino, che, in Inghilterra, percepisce ben 17 milioni di euro netti a stagione … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>