Calciomercato Juventus – Zidane chiama Pogba al Real Madrid

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto scritto dai colleghi di Sport Mediaset, Paul Pogba è attratto fortemente dall’ipotesi di lasciare il Manchester United per accasarsi al Real Madrid.

Pogba non ha certo scordato il suo passato a Torino con la Juventus (squadra che lo ha lanciato nel grande calcio), ma ha anche più volte rassicurato il connazionale Zinedine Zidane sulle sue priorità. Come confermato anche dall’agente di Pogba, Mino Raiola, la prima scelta per il calciatore è quella del Real Madrid. Il destino è ormai segnato, e il campione del mondo, lascerà il calcio inglese a fine stagione. L’operazione si aggirerebbe sempre intorno ai famosi 100 milioni di euro che la Juventus già richiedeva a suo tempo.

Per quanto riguarda invece il Milan e il suo calciomercato, ci sono novità che arrivano sul fronte Zlatan Ibrahimovic. Per saperne di più continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓