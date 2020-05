Calciomercato Inter – A segno il colpo Mertens: le cifre dell’affare | News

CALCIOMERCATO INTER – Per lui, qualche giorno fa, si era parlato di una trattativa in dirittura d’arrivo con il Milan. Ed effettivamente Dries Mertens, classe 1987, attaccante belga in scadenza di contratto con il Napoli, la prossima stagione giocherà a Milano.

Stando, però, a quanto riferito da ‘TeleLombardia‘, lo farà con la maglia dell’Inter. Accordo trovato, infatti, tra l’Inter e l’entourage di Mertens, 121 gol in 309 gare con il Napoli, con il calciatore che avrebbe scelto i nerazzurri per poter giocare, in attacco, in coppia con l’amico e connazionale Romelu Lukaku.

Mertens, che avrebbe già incaricato un agente immobiliare di trovargli casa a Milano, sarà dunque il sostituto di Lautaro Martínez, in procinto di trasferirsi al Barcellona. Il calciatore azzurro, dunque, avrebbe deciso di declinare l’offerta di rinnovo proposta dal Napoli e di accettare una nuova sfida professionale, ma sempre nella Serie A italiana.

Campionato, il nostro, preferito a Premier League inglese e Chinese Super League nel Paese del Dragone. Mertens dovrebbe firmare con l’Inter un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2022, da 5 milioni di euro netti a stagione più un cospicuo bonus nel momento della firma. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>