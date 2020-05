Calciomercato Inter – Dalla Spagna: Barcellona vicino a Lautaro Martínez

CALCIOMERCATO INTER – Va avanti da tempo, ormai, il dialogo tra Inter e Barcellona per la cessione di Lautaro Martínez, classe 1997, dai nerazzurri ai catalani. Il ‘Toro‘, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023, può liberarsi previa versamento di una clausola rescissoria di 111 milioni di euro: cifra, però, che il Barça non intende versare, e sulla quale sta giocando al ribasso.

Il Barcellona vorrebbe inserire, nell’operazione con il club di Via della Liberazione, oltre a tanti contanti, delle contropartite tecniche. Giocatori che, però, naturalmente, dovranno essere graditi anche ad Antonio Conte, tecnico nerazzurro. L’idea di Steven Zhang, Presidente dell’Inter, è di non accettare offerte inferiori ai 90 milioni di euro in contanti più un calciatore. In Spagna, però, si dicono convinti di concludere l’affare a cifre più basse.

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, infatti, Lautaro Martínez sarebbe molto vicino al Barcellona per 60 milioni di euro in contanti e due contropartite tecniche: una è Arturo Vidal, classe 1987, centrocampista cileno che Conte sogna giorno e notte per averlo già allenato, con successo, all’epoca della Juventus; l’altra è da individuare, ma si parla con insistenza di Nélson Semedo, classe 1993, terzino destro portoghese.

In alternativa, può sempre muoversi da Barcellona, in direzione Milano, il terzino brasiliano Emerson, classe 1999, elemento che piace anche al Milan e che, attualmente, gioca in prestito nella fila del Betis Siviglia. Quel che appare certo, però, è che nella stagione 2020-2021 Lautaro Martínez giocherà con la maglia blaugrana.