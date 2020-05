Calciomercato Milan – Dalla Spagna: ecco quanto costa Emerson | News

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nei giorni scorsi, del forte interesse del Milan per Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, meglio conosciuto come Emerson, terzino destro brasiliano, classe 1999, di proprietà del Barcellona ma che, in questa stagione, sta giocando in prestito nella fila del Betis.

Emerson, 24 presenze con 3 gol e 5 assist all’attivo in stagione con i biancoverdi d’Andalusia fino allo stop del calcio giocato per la pandemia da coronavirus, tecnicamente dovrebbe rimanere in prestito a Siviglia fino al 30 giugno 2021 ma, viste le tante richieste che stanno arrivando al Barça per il suo giovane talento, potrebbe far anticipatamente rientro alla base.

Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano ‘Sport‘, per acquistare Emerson già nel corso dell’imminente estate di calciomercato ci vorranno 25 milioni di euro. Oltre al Milan, c’è da registrare qualche manovra dei tedeschi del Bayer Leverkusen sul calciatore. Il Barça non si opporrebbe alla cessione di Emerson, ma vorrebbe inserire, in qualsiasi accordo troverà con qualsiasi altra società, una clausola di ‘recompra‘.

Intenzione del Barcellona, infatti, sarebbe quella di non perdere totalmente il controllo sul cartellino di Emerson. Il Milan, eventualmente, accetterà questa condizione? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>