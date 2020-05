CALCIOMERCATO – Brekalo vicino, il retroscena / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – La scorsa estate, il Milan era a caccia di un esterno d’attacco che potesse agire anche da seconda punta. Il primo nome, come noto, era Angel Correa, dell’Atletico Madrid, poi saltato per le richieste eccessive dei Colchoneros.

Alla fine è arrivato Ante Rebic, ma il Milan era stato vicinissimo anche a un altro profilo: Josip Brekalo del Wolfsburg. Classe 1998, piaceva molto a Zvonimir Boban, croato come lui. L’operazione è stata davvero vicina alla chiusura.

Ora però piace al RB Lipsia di Ralf Rangnick e chissà che se il tedesco arrivasse davvero in rossonero non possa esserci un ritorno di fiamma. Nella video news le ultime. Per le ultime su Rangnick LEGGI DI PIU’ >>>

