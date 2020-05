Milan, il comportamento di Rangnick ha infastidito il club

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Ralf Rangnick, comunque andrà a finire, passerà alla storia come il personaggio che in pochi mesi ha decapitato mezza dirigenza del Milan. La cosa paradossale è che il tedesco deve essere ancora ufficializzato. Dopo Boban, infatti, anche Maldini probabilmente andrà via per la scelta della società di affidarsi al tecnico.

C'è però un aspetto da sottolineare. Il comportamento di Rangnick, che nelle ultime settimane ha rilasciato diverse dichiarazioni sul Milan, ha infastidito non solo Maldini, ma anche altre componenti dall'interno del club. Nonostante questo, però, il candidato numero per la panchina rossonera resta il tedesco, anche se ci sono diversi tasselli da sistemare.