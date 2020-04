CALCIOMERCATO – Arriva la proposta di rinnovo per un top / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il rebus sul futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe risolversi nel giro di poche settimane. Il portierone classe 1999 sembra aver manifestato la volontà di rimanere al Milan e il club rossonero vuole provare a trattenerlo.

Ecco perché Ivan Gazidis sta studiando una proposta di rinnovo da presentare a Gigio. Lo stipendio di Donnarumma è decisamente oltre i paletti imposti dal club, ma qualche sacrificio sarà fatto. Il vero problema è il fatto che Donnarumma potrebbe giocare la Champions League altrove.

Una soluzione che può accontentare tutti potrebbe essere un rinnovo di un solo anno a cifre fisse più basse, ma con bonus legati alla Champions che addirittura alzerebbero lo stipendio: il Milan non dovrebbe più cederlo, Gigio resterebbe rossonero e se il Milan dovesse andare in Champions avrebbe anche uno stipendio più ricco, in caso contrario potrebbe essere ceduto il prossimo anno.

