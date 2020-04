Calciomercato Milan – Donnarumma, il club studia il rinnovo: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si interroga sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere è probabilmente il calciatore più importante a disposizione del Milan, e dunque è arrivato il momento di decidere, visto il contratto in scadenza nel 2021. Un problema soprattutto per il club, considerando il grande rischio di perdere Gigio a parametro zero tra un anno.

Il Milan in questi ultimi giorni sta cercando di pianificare una proposta di rinnovo. In attesa di capire se ci sarà qualche offerta importante, il club rossonero vorrebbe proseguire con lui. Obiettivo non facile da raggiungere, considerando che Donnarumma ha uno stipendio top lontanissimo (al momento di 6 milioni di euro) dal rientrare nei parametri di Elliott. Come fatto filtrare dalla proprietà, qualche eccezione verrà fatta, tuttavia bisognerà vedere quanto Paul Singer voglia spingere per convincere l’estremo difensore e il suo agente Raiola. Gigio ama i colori rossoneri e non avrebbe problemi a rimanere, ma il contratto in scadenza nel 2021 gli dà la possibilità di giocare in un club di altissimo livello che magari disputi la Champions League.

Nell’estate scorsa era arrivata un’offerta da parte del Psg per Donnarumma che prevedeva 20 milioni di euro più l’aggiunta di Areola. Il Milan ci pensò, ma la proposta non venne ritenuta allettante. Nel caso in cui in questi mesi non dovessero arrivare proposte irrinunciabili Gazidis potrebbe affrontare il discorso del prolungamento a partire da settembre. Ma su quali basi? La cosa più logica sarebbe quella di puntare a un rinnovo fino al 2025, ma lo scoglio economico da superare sarebbe alto, considerando che il numero 99, come detto, guadagna già 6 milioni di euro l’anno.

La soluzione dunque potrebbe essere quella di una durata più breve del contratto con uno stipendio fisso leggermente più basso, ma con l'inserimento di bonus interessanti legati alla Champions. Insomma, l'obiettivo potrebbe essere quello di rinnovare di un solo anno, cioè fino al 2022. In questa prospettiva anche l'eventuale spalmatura sarebbe meno onerosa per Donnarumma e a Elliott starebbe bene un rinnovo con stipendio da 5 milioni netti per la stagione 2021-22 più un bonus importante per la Champions. Siamo solo all'inizio della partita e dunque tutto può ancora succedere: il Milan studia il da farsi.