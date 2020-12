Balotelli e il vetro rotto della macchina: “Prega che non ti trovi” | VIDEO

Balotelli, lo sfogo su Instagram

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Un periodo dolceamaro per Mario Balotelli. Se da un lato arriva la soddisfazione del contratto in arrivo con il Monza, dall’altro l’ex Milan ha avuto a che fare con un atto di vandalismo non da poco. L’attaccante ha filmato la scena postando un video su Instagram che mostra il vetro frantumato della sua auto. Nella ‘story’ successiva un avvertimento al protagonista del danno, definito da Balotelli un codardo. Ecco il video. Il difensore del Milan per gennaio arriva da Mourinho? Ecco i dettagli >>>