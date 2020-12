Calciomercato – Colpo Monza, arriva Balotelli: visite mediche lunedì

Monza scatenato: preso Balotelli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Sarà sempre più un Monza fondato su ex giocatori del Milan. Dopo l’arrivo di Kevin-Prince Boateng, Adriano Galliani piazza il colpo Mario Balotelli. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il classe 1990 sosterrà lunedì le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club fino a giugno 2021.

Rimasto svincolato dopo la sfortunata avventura al Brescia, Balotelli ha ricevuto diverse proposte negli ultimi mesi, tra tutte quella del Vasco Da Gama. Un’offerta allettante, che però non ha convinto il giocatore, intenzionato a rimanere in Europa. Per questo motivo il ‘Condor’ ne ha approfittato incontrando Mino Raiola proprio oggi e chiudendo definitivamente l’affare. Stefano Pioli spesa come ha convinto Zlatan Ibrahimovic a rimanere al Milan >>>