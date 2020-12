Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Vi spiego come l’ho convinto a rimanere”

Milan, Pioli sulla permanenza di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso della chiacchierata tra Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic, andata in onda su ‘Sky Sport’, lo svedese ha raccontato come fosse intenzionato a lasciare i rossoneri alla fine della scorsa stagione. Stefano Pioli, che fu decisivo nel far cambiare idea all’attaccante, ha spiegato come ha fatto a convincerlo: “Come ho fatto a convincere Ibrahimovic a restare? Con lui e con ogni altro giocatore cerco essere diretto. E quando lo sei, vieni ascoltato. Ho semplicemente detto che per quello che ha fatto, non sarebbe stato gusto smettere per lui e per la squadra. Gli ho detto di pensarci bene e io, insieme a Maldini, Massara e Gazidis eravamo pronti a tutto per farlo rimanere”. Ecco la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>