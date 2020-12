Conferenza Sampdoria-Milan, Pioli in diretta | Serie A Live News

Serie A, Sampdoria-Milan: le parole della vigilia di Pioli

Se firmerebbe per il quarto posto: “Mi associo alla risposta data da Bonera. Niente da aggiungere”.

Su Brahim Diaz: “Quando schiero una squadra cerco di metterli sempre nelle loro condizioni ideale per esprimerli al meglio. Brahim Diaz e Calhanoglu sono due trequartisti, ma dipende da partita e partita e dall’avversario. Falso nueve? Noi a volte anche con Ibrahimovic giochiamo senza centravanti. Poi dipenderà dalle situazioni”.

Su Hauge: “La società è molto bravo. Siamo stati anche fortunati anche ad incontrarlo in Europa League e capire che eravamo di fronte a un ragazzo molto giovane con determinate caratteristiche già precise. Può crescere ancora tanto, ma è un ragazzo molto intelligente e disponibile. A sinistra comunque siamo coperti, perchè abbiamo giocatori forti come Rebic, Leao e Hauge. Paragoni? Difficile farli, ma sta dimostrando di essere utile alla squadra”.

Sulle parole del presidente Ferrero: “Subiremo due gol? E’ normale che siamo un obiettivo per i nostri avversari, ed è giusto che sia così”.

Su Ibrahimovic: “Come ho fatto a convincere Ibrahimovic a restare? Con lui e con ogni altro giocatore cerco essere diretto. E quando lo sei, vieni ascoltato. Ho semplicemente detto che per quello che ha fatto, non sarebbe stato gusto smettere per lui e per la squadra. Gli ho detto di pensarci bene e io, insieme a Maldini, Massara e Gazidis eravamo pronti a tutto per farlo rimanere”.

Sulla sottovalutazione del Milan: “Non lo so cosa pensano gli altri e mi interessa sino a un certo punto. Vivo da troppo tempo in questo ambiente e so che non c’è una via di mezzo. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato l’equilibrio e prepararsi per dare il massimo e il meglio. Stamattina l’allenamento è stato perfetto e la preparazione è stata quella giusta”.

Su Rebic: “Ha avuto un infortunio molto fastidio per la dinamica e perchè gli ha tolto la condizione. Sta comunque facendo bene. Giovedì si è mosso bene, ma non è stato servito altrettanto bene. L’importante è contribuire al successo di squadra e lui lo sta facendo bene”.

Sul messaggio da dare alla squadra: “Ai miei giocatori dico di giocare bene e di essere una squadra decisa e determinata e di prepararsi bene, perchè tutte le squadre vogliono vincere. La differenza sta nella preparazione e dobbiamo continuarlo a fare. Ringrazio i giardinieri e tutti quelli che lavorano a Milanello per consentirci di allenarci a Milanello oggi dopo la nevicata di ieri”.

Sul prossimo step da fare: “Credo che la squadra sia stata brava a trovare per ogni singola partita trovare grandi motivazioni. Sono tanti gli obiettivi che possiamo raggiungere, ma su uno siamo concentrati: stare sempre meglio in campo e essere una squadra che con determinazione e sacrificio sa stare sul campo. Senza sacrificio non si ottiene nulla”.

Sul Milan come il Leicester: “Credo che il Leicester sia una situazione quasi impossibile da ripetere. Siamo solo all’inizio di campionato e quindi pensiamo alla partita di domani e pensiamo di affrontarla nel modo migliore possiible”.

Su Ranieri e Candreva: “Sono amici prima e dopo la partita, durante la gara avversari. Ho molto stima per Ranieri, che è stato importante per la mia crescita professionale. Lui è stato l’allenatore che mi ha dato concetti chiari. Lo stimo tanto e ho tifato per lui quando allenava il Leicester City. Ha dimostrato il suo valore. Con Candreva abbiamo vissuto un anno incredibile alla Lazio. E’ un giocatore di buonissima qualità che dobbiamo tenere in grande considerazione”.

Sulla partita di domani: “Credo che la partita di luglio sia quello più vicino a quello di gennaio. Ciò non toglie che sarà una partita difficile, con una squadra costruita bene. Sarà una partita complicata, in cui dovremo essere lucidi e bravi tecnicamente”.

Stefano Pioli è arrivato nella sala conferenze di Milanello. Si inizia!

LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

La partita Sampdoria-Milan di domani, alle ore 20:45, allo stadio ‘Marassi’ di Genoa, sarà diretta da Gianpaolo Calvarese. Ecco tutta la squadra arbitrale.

Il Milan arriva a questa partita dopo la bella vittoria in rimonta in Europa League contro il Celtic. In campionato i rossoneri arrivano dai tre punti conquistati a San Siro contro la Fiorentina. La Sampdoria di Claudio Ranieri non vince in Serie A dall’impresa esterna contro l’Atalanta di 4 giornate fa: due sconfitte e due pareggi nelle ultime.

