Milan, Ibrahimovic: “Sto molto meglio di prima, voglio riportarci al top”

Ultime Notizie Milan: l’intervista di Ibrahimovic

MILAN NEWS – È la stella più luminosa in un Milan che sta diventando sempre più un cielo in una notte d’estate. Zlatan Ibrahimovic ha trasformato questa squadra e anzi, forse è la luna circondato da tante stelle. Ai microfoni di Sky e nello specifico dell’ex capitano rossonero Massimo Ambrosini, lo svedese classe 1981 si è raccontato nella cornice di Milanello, svelando aneddoti e curiosità, ma rimanendo sempre lucido e focalizzato sul lavoro e sugli obiettivi. Ecco le sue dichiarazioni. Tutto inizia così: “Io sto nella camera del Boss, di Berlusconi. Tu hai bei ricordi qui no?”

Sull’ambiente Milan: “L’effetto che mi dà Milanello è che mi sento a casa, seriamente. Quando sono qua faccio tutto ciò che bisogna fare, ma non ho fretta di andare a casa perché sono già a casa. Prendo tempo, faccio le mie cose… Ero 10 anni fa qua con voi, grandi giocatori… Non ricordo come giocatori, ma le facce… Il primo giorno abbiamo fatto tanto. Mi ricordo qualcosa del record di forza… Senza riscaldamento, niente, nella pressa. Era bello perché la settimana prima avevamo giocato contro in amichevole e dopo una settimana ero con voi. Tutti mi dicevano di venire con voi, che eravate venuti a prendermi. C’era Galliani che era carico. È venuto a casa mia a Barcellona, si è tolto la giacca e ha detto che non si sarebbe mosso finché non fossi venuto. Mia moglie chiedeva chi fosse e ho detto una persona importante. Io ero contento, a Barcellona era un momento così e così. C’era una situazione delicata… Non ho mai ricevuto risposta su quale fosse il vero problema. Se c’erano problemi si risolvevano. Siccome non me l’hanno detto, allora ho risolto io andandomene. Poi c’era il Milan e altre squadre, però conoscevo la città e poi un grande club… Se il Milan ti vuole, ti stimola, significa qualcosa. La squadra era fortissima, c’erano tanti stimoli. Speravo di vincere qualcosa. Anzi non speravo, sapevo.

Sull’esperienza al Milan: “Quando la gente mi parla contro mi carica, mi dà energia, mi dà adrenalina. Per dimostrare che non è come dicono. Si lavora e si dimostra in campo. Se ho vinto con Juve e Inter, potevo vincere anche col Milan”.

Sulla situazione attuale: “Ora la situazione era diversa, è un’altra sfida. Riportarlo dove deve essere. Tutti dicevano fosse impossibile, queste cose mi caricano. Mi piacciono queste sfide. Se riesco a fare una cosa così è meglio di giocare in una squadra già top e la storia continua. Qui bisogna riportare il club al top e far capire cosa significa essere al top. Se avessi avuto paura non avrei firmato. Come al Manchester United, dicevano che ero vecchio e che il ritmo era alto. Io faccio il contrario di quello che tutti dicono”.

Se è cambiato: “Io sono molto diverso da prima. Andavo a duemila, potevo fare dieci volte di più le cose che faccio oggi, ma ciò che faccio oggi. Prima portavo palla a prendere palla e portarlo su. Oggi se vado basso non aiuto poi sotto porta perché perdo energia. Dieci anni fa con quei giocatori mi doveva arrivare perfetta. Non andava bene. Ora è un’altra squadra, per questo lo accetto di più. Non eri positivo per quest’anno e io ti ho detto che ci pensavo io. 10 anni fa c’erano personaggi che avevano più personalità, più caratteri. Era un altro ego, però oggi faccio uguale e forse di più perché ho altra esperienza. Se vedo uno che non ce la fa, cambio strategia. Prima trattavo tutti allo stesso modo. È il mio modo di essere, se io cambio non esce il vero me. La persona non deve cambiare, si cambia tatticamente. Da giovane sei più rock n’roll, ora capisco più la situazione che c’è al momento. La pressione la metto ancora, un passaggio sbagliato non lo accetto, chiedo tanto, se non ti alleni bene ti dico qualcosa. I compagni dicono che se sbagliano mi arrabbio, è vero. Dipende da come sei tu e come la prendi, se tu ti rilassi in allenamento, ti rilassi anche in partita. Forse per i brasiliani è diverso, si allenano tranquilli e giocano bene. La squadra ha capito, mi ha detto che mi seguono”.

Sul vecchio Milan: “Con voi bisognava solo trovare l’ultima adrenalina, eravate già al top. Bisognava trovare stimoli individuali, avevate vinto tutto. C’erano tanti che smettono, per trovare l’adrenalina ci si caricava a vicenda. Seedorf è uno dei più forte con cui hai giocato, ma aveva anche un carattere… Rispondeva, mi caricava. Non dico che ho sempre ragione io, poi si discute. Quante volte ti ho ammazzato in campo? (ride, ndr) In partitella ho il 95% percento di partitelle vinte. Non è vero che mi battevi, chiediamo agli altri. Nello spogliatoio era una guerra poi”.

Su come sta: “Sto bene, ho un po’ freddo, ma sono ‘grosso’. Mi sto allenando tanto. La domanda più importante a questa età è come sto fisicamente. Più va avanti l’età, più si cala. Ma io sono molto meglio di prima. Più passano gli anni, più un giocatore cambia. Anche su come gioca. Abbiamo un misto noi, mi piace”.

Sul Milan di oggi: “Abbiamo un buon equilibrio, Pioli ha trovato il modo per farmi dare il massimo per aiutare la squadra. Chiede a me, come chiede agli altri. È normale che voglio giocare sempre, ma ogni tanto gli dico che forse è meglio riposare. Lui mi dice di giocare solo 45′. Io faccio ciò che dice, ho una responsabilità anche nei compagni. Sento tanto il senso di responsabilità, mi piace”.

Dove può arrivare la squadra: “Ha tanta fame e voglia. Stiamo facendo bene, non ci sono sogni o obiettivi. Giochiamo una partita alla volta. Io ce l’ho il mio obiettivo, ma la squadra come collettivo è fare il meglio possibile. Meglio dell’anno scorso. Non parliamo di dove dobbiamo arrivare. Una partita alla volta. La squadra è molto giovane, non hanno mai vinto qualcosa. Secondo me non hanno questo pensiero degli obiettivi. Ora non bisogna rilassarsi e pensare sia tutto ok. Bisogna continuare, non bisogna mai essere soddisfatto. La partita prima non è importante per la prossima. Tu sei forte come l’ultima partita, non come quella prima. Nessuno se la ricorda quella prima. Noi non siamo Inter o Juve, noi siamo una squadra giovane. C’è chi non è pronto per giocare tutte le partite, chi gli manca qualcosa… Se vogliamo qualcosa dobbiamo vincere. Un conto è giocare, un altro è vincere per arrivare a un obiettivo e non sono abituati. Se c’è una partita e dobbiamo vincere per forza, è successo quando abbiamo giocato per entrare in Europa League. Hanno poca esperienza, non sono abituati a giocare per vincere. Per quanto abbiamo dimostrato finora, penso che il Milan possa stare in Champions. Ho giocato otto mesi qui e penso di sì. Non è solo qualità e talento però, è tutto il sacrificio e il lavoro che fai. La disciplina, i dettagli fanno la differenza”.

