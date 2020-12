Calciomercato Milan – Via dal Liverpool: i rossoneri fanno sul serio | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: COLPO DAL LIVERPOOL

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, a detta di tutti, è una delle sorprese di questo inizio di stagione. Primo posto in campionato e qualificazione ai sedicesimi di Europa League con un turno di anticipo. Insomma, un momento positivo, ma questa squadra, per diventare ancora più competitiva, ha bisogno probabilmente di qualche acquisto mirato a gennaio.

L’obiettivo sembra essere quello di un difensore centrale, ma, come sempre, Paolo Maldini e Frederic Massara saranno pronti a cogliere eventuali opportunità di mercato. Si parla di Florian Thauvin del Marsiglia, ma attenzione anche ad un nome proveniente dall’Inghilterra. Ci riferiamo a Xherdan Shaqiri, calciatore del Liverpool.

Secondo i bookmakers inglesi, infatti, Shaqiri lascerà la squadra allenata da Jurgen Klopp a gennaio. La Juventus sembrerebbe essere in pole position, ma il Milan è la seconda squadra che ha la quota più bassa insieme al Psg di Leonardo. Al terzo posto c’è l’Inter, con lo svizzero che potrebbe sostituire Christian Eriksen, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Di sicuro Shaqiri potrebbe essere un acquisto molto utile per il Milan. Xherdan, infatti, potrebbe giocare o da esterno alto destro o da trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Un’alternativa per il presente ad Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo, e chissà in futuro anche ad Hakan Calhnaoglu. Il turco, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2021 e al momento le parti sembrano essere distanti. Anche Paolo Maldini è stato chiaro nella giornata di ieri: “Sui rinnovi nessuna novità. Verranno fissati appuntamenti, ma non c’è fretta. I contatti sono continui, va solo trovato il giusto momento per chiudere“.

Shaqiri comunque ha un contratto in scadenza con il Liverpool nel 2023 e ha una valutazione di 16 milioni di euro. Un prezzo alla portata del Milan, soprattutto se dovesse esserci qualche cessione nella sessione di gennaio. Vedremo cosa succederà, ma lo svizzero potrebbe dunque tornare in Italia dopo l’esperienza all’Inter. Calciomercato Milan: occasione low cost dalla Juventus. VAI ALLA NOTIZIA>>>