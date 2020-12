Calciomercato Milan – Thauvin, c’è l’offerta. Il piano di Maldini / News

Calciomercato Milan, il piano di Maldini per Thauvin

Parole d’ordine, lungimiranza. Il progetto del Milan targato Elliott è ormai chiaro: puntare forte sui migliori talenti in erba così da renderli potenziali top player. Un diktat leggermente modificato dal pensiero di Paolo Maldini e del licenziato Zvonimir Boban, che hanno spinto forte sull’aggiunta di profili d’esperienza che potessero far crescere i giovani più velocemente. Una visione profetica, che ha permesso alla squadra di migliorare in maniera vistosa e immediata sia nel post-lockdown che nella stagione corrente. L’importanza di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer è sotto gli occhi di tutti, così come l’esplosione di giocatori fino a quel momento con il freno a mano tirato come Davide Calabria e Alexis Saelemaekers per fare due esempi.

Una linea approvata in maniera definitiva anche dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, all’inizio un po’ restio al cambio di pensiero. Adesso, dopo qualche frizione, si rema tutti nella stessa direzione. Seguendo questa linea, il Milan sta lavorando per migliorare ulteriormente la rosa in vista del calciomercato di gennaio e non solo. Il nome di Florian Thauvin è sempre nella mente di un Paolo Maldini che nei giorni scorsi lo ha definito ‘un’operazione interessante dal punto di vista economico’. Il francese, 28 anni il prossimo 26 gennaio, rientra nei profili d’esperienza fortemente voluti dal direttore tecnico rossonero.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’ il piano della dirigenza è quello di prenderlo non a gennaio, ma in estate. Per quanto riguarda la finestra invernale, il Milan ha in mente l’acquisto di un difensore centrale, priorità mancata nella scorsa sessione. In questo senso i nomi restano i soliti, bisognerà vedere su chi puntare con decisione. Thauvin potrebbe così arrivare senza nessun esborso economico, con il Diavolo che ha già pronto un ingaggio di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Calciomercato Milan: Sergio Ramos libero a zero, rossoneri vigili >>>