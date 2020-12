Calciomercato Milan – Occasione dalla Roma: Maldini alla finestra | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: idea dalla Roma

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode il primo posto in campionato dopo la grande vittoria contro la Sampdoria, ma Maldini e Massara sono concentrati anche sul mercato in entrata. I due dirigenti, oltre al difensore centrale, stanno valutando se acquistare o meno un centrocampista.

Il motivo? Nel 4-2-3-1 Pioli ha di fatto a disposizione solo tre giocatori in mediana: Kessie, Bennacer e Tonali. Forse pochi per affrontare così tante partite in pochi giorni. E’ vero, c’è anche Rade Krunic, ma il bosniaco, indipendentemente dall’errore commesso contro il Celtic, non sembra trovarsi a proprio agio in quella posizione. Ecco perchè, secondo quanto scritto dal portale milanlive.it, il club rossonero starebbe pensando a Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma.

Pellegrini è un romanista doc, tuttavia il rapporto con i tifosi giallorossi non è dei migliori. Ad esempio, dopo il pareggio 0-0 all’Olimpico contro il Sassuolo, il calciatore si è sfogato così sui social: “Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo”. Il calciatore si è poi scusato, ma è chiaro che il rapporto tra Pellegrini e il club giallorosso potrebbe concludersi in anticipo, anche perchè al momento il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022. In più c’è una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro.

Insomma, Pellegrini per il Milan potrebbe essere una grande occasione. Il centrocampista ha solo 24 anni, ma ha già una grande esperienza e soprattutto è anche un nazionale molto stimato da Roberto Mancini. Il giallorosso, inoltre, può giocare non solo da mediano davanti alla difesa, ma anche da trequartista. Duttilità dunque, che potrebbe essere determinante in caso di addio di Hakan Calhanoglu. Le trattative per il rinnovo tra il Milan e il turco sono in corso, ma nel caso in cui non ci dovesse essere la fumata bianca, Pellegrini sarebbe il sostituto ideale. Maldini e Massara ci pensano.