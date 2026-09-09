Dopo giorni di attesa, è stato reso noto dalla Lega Serie A l'arbitro di Lazio-Milan. A dirigere la gara sarà, infatti, Matteo Marcenaro della sezione di Genoa. Ma quanti sono i precedenti dell'arbitro ligure contro le due squadre?

Lazio-Milan, i precedenti di Marcenaro

L'arbitro ligure, in passato, ha arbitrato ben 4 incontri con i biancocelesti. Precedenti in cui sono arrivate 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. l'ultimo incontro, invece, è stato il pareggio otnro il Parma per 1-1 alla 31esima giornata della scorsa stagione di Serie A.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, i precedenti sono solamente due: una vittoria e un pareggio. L'ultimo incontro tra la formazione rossonera e l'arbitro ligure risale al match contro il Bologna alla terza giornata della scorsa stagione. scontro finto 1-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri, ma alimentato da una grandissima polemica per il rigore non dato ai rossoneri a causa di un brutto e netto fallo di Lucumì su Christopher Nkunku, ora al Lipsia in prestito.