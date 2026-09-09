Un intreccio di mercato e di campo dal forte sapore nostalgico. Questa sera, alle ore 21:00, i riflettori dell'Estádio José Alvalade si accenderanno su Sporting Lisbona-Galatasaray, match valevole per la prima giornata della League Phase di Champions League. L'evento clou della serata sarà il debutto europeo ufficiale dell'ex attaccante del Milan, Rafael Leão, con la maglia del club turco. Per uno scherzo del destino, il battesimo continentale con i "Cimbom" avverrà proprio sul campo in cui il portoghese è cresciuto calcisticamente prima di approdare al Lille prima e al Milan poi.

La mattonella di Pioli: la posizione tattica di Leão nel Galatasaray

La frecciatina al Milan: le dichiarazioni di Rafa accendono il web

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Il malumore dei tifosi rossoneri sui social: due anni di rimpianti

Nel 4-2-3-1 disegnato dalla formazione di Istanbul per la notte di Lisbona, l'allenatore posizionerà l'asso lusitano sulla corsia laterale sinistra offensiva. Si tratta della mattonella di campo a lui più congeniale, la stessa in cui per anni è stato valorizzato al Milan sotto la gestione di Stefano Pioli. Sulla trequarti dei turchi agirà anche il talentuoso neo-acquisto russo Aleksej Batrakov al centro, supportato a destra da Yunus Akgün. Il trio avrà il compito di innescare l'unica punta che, complice il forfait dell'infortunato Victor Osimhen, sarà Barış Yılmaz.Leão è stato il grande protagonista della vigilia nel consueto giro di interviste pre-partita. Trasferitosi al Galatasaray dal Milan per una cifra didel cartellino, il numero 27 giallorosso ha rilasciato: "Ringrazio il Galatasaray per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League. I tifosi del Galatasaray sono incredibili".Le parole del portoghese hanno immediatamente scatenato la reazione piccata dei sostenitori del Milan sui social network. Tra il popolo rossonero la delusione e l'amarezza per l'epilogo della storia d'amore sono tangibili, complice il rendimento calante offerto dal giocatore nelle ultime due stagioni a Milano. Nell'ambiente milanista è diffusa l'opinione che l'involuzione di un talento mai tornato sui livelli stratosferici dello Scudetto 2022 e della semifinale Champions del 2023 abbia pesato in modo specifico sui fallimenti europei del Diavolo nell'ultimo biennio. Una ferita aperta che la notte di Lisbona rischia di rendere ancora più profonda.