Venezia-Milan, ultim’ora: Conceicao recupera un big. Ecco di chi si tratta

Negli ultimi minuti è giunta notizia di un recupero dell'ultima ora per Sérgio Conceicao in vista della sfida Venezia-Milan, in programma alle ore 12:30 di domani, domenica 27 aprile, allo stadio 'Pier Luigi Penzo'. Il tecnico rossonero, infatti, rischiava di dover fare a meno di un big in vista di un match che, nonostante l'avversario, si preannuncia difficile. Soprattutto per il fatto che è necessaria la massima concentrazione. Trattasi di Matteo Gabbia, difensore centrale, costretto a lasciare il terreno di gioco contro l'Inter in Coppa Italia per un contraccolpo al collo.