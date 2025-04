Milan, Ordine: “Conceicao? Occhio all’ultima curva. Ecco la verità su Jovic”

Franco Ordine, giornalista, parla della situazione in casa Milan. Il punto su Jovic e Conceicao nel suo pezzo per 'Il Giornale'

"Va segnalata l'assoluta mancanza di continuità, figlia probabilmente di un gruppo che non ha saputo accettare subito né l'arrivo di Fonseca e nemmeno la responsabilità di competere su tutti i fronti". Così Franco Ordine, giornalista, parla della situazione in casa Milan. Il punto su Jovic e Conceicao nel suo pezzo per 'Il Giornale': "Ha scelto le partite, come solitamente fanno le squadre pigre, non dotate di maturità professionale".