Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe dare l'assalto a Riccardo Orsolini. L'esterno d'attacco del Bologna, che per l'ennesima stagione consecutiva ha raggiunto la doppia cifra stagionale, aveva già ricevuto le avances del club rossonero. Nell'ultima finestra invernale, infatti, il Diavolo aveva messo sul piatto una cifra pari a circa 18 milioni di euro più il prestito di Noah Okafor. Alla fine, però, Giovanni Sartori aveva fatto muro, rispedendo la proposta al mittente e blindando di fatto l'italiano. Non è detto, però, che nei prossimi mesi quest'ultimo non possa fare il salto in una big.