UFFICIALE – Serie A: il campionato riparte, ecco la data

ULTIME NEWS – Il Governo ha dato il via libera: la Serie A può ripartire. Una notizia importantissima decisa nel vertice in cui hanno partecipato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Spadafora e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte hanno deciso la data: il campionato ripartirà sabato 20 giugno. Ma il calcio tornerà in campo anche prima: le due semifinali di ritorno di Coppa Italia (Napoli-Inter e Juventus-Milan) si giocheranno infatti il 13 e il 14 giugno, la finale sarà invece il 17.

Intanto l’Inter è piombata su un obiettivo del Milan per l’attacco: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>