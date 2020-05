Calciomercato Milan – Anche l’Inter piomba su Jovic: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto, in vista della prossima stagione il Milan ha messo Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, in cima alla sua lista dei desideri per il ruolo di nuovo centravanti rossonero.

Jovic, giunto a Madrid dall’Eintracht Francoforte nell’estate 2019 per ben 60 milioni di euro, in questa stagione, chiuso dal ‘totem madridista‘, Karem Benzema, ha giocato e segnato davvero poco. Per lui una cessione sarebbe auspicabile: avrebbe modo, così, di giocare con maggiore continuità e rilanciarsi sul panorama calcistico internazionale.

Jovic, al momento, non sembra convintissimo di lasciare il Real Madrid e le ‘Merengues‘, dal canto loro, non vorrebbero perdere il controllo sul cartellino del serbo. Ecco perché una cessione di Jovic in prestito biennale con diritto e/o obbligo di riscatto, oppure a titolo definitivo ma con il diritto di riacquisto in favore dei ‘Blancos‘ potrebbe essere una soluzione che accontenta tutti.

Il Milan ci pensa. Intanto, però, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, a Jovic sarebbe tornata a pensare anche l’Inter, che, in estate, perderà Alexis Sánchez, che tornerà al Manchester United per fine prestito. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti nerazzurri che pensano a Jovic come terza punta, potrebbero proporre al Real Madrid un’operazione in stile Álvaro Morata.

Nel 2014 la Juventus di Marotta acquistò Morata dal Real Madrid per 20 milioni di euro e, due anni dopo, le 'Merengues' lo ricomprarono versando 30 milioni ai bianconeri.