Calciomercato Milan – Jovic in rossonero: Rangnick è la garanzia

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’infortunio al polpaccio complica il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Ecco perché il club di Via Aldo Rossi, con Ibra che si allontana, il club di Via Aldo Rossi si sta già guardando intorno per reperire un sostituto all’altezza di Zlatan, nel ruolo di centravanti, in vista della stagione 2020-2021.

È Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, la prima scelta per il post-Ibra: la presenza in panchina di Ralf Rangnick, che lo conosce e lo stima, è la miglior garanzia tecnica per lui dopo il poco spazio ottenuto da Zinedine Zidane a Madrid.

Intanto, però, sembra essere in risalita anche l’opzione Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli. ECCO QUANTO CHIEDONO GLI AZZURRI PER CEDERLO >>>