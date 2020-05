Calciomercato Milan – Milik, è Kessié la chiave per convincere il Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Con Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la lesione del muscolo soleo del polpaccio destro, sempre più lontano dal Milan, il Diavolo si guarda intorno per cercare un nuovo centravanti in vista della stagione 2020-2021. La prima scelta del Milan sarebbe sempre Luka Jovic, serbo del Real Madrid, il cui acquisto sarebbe ‘benedetto’ anche dal futuro tecnico rossonero, Ralf Rangnick.

Ma, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è attualmente in risalita anche l’opzione Arkadiusz Milik per il Milan: le contropartite offerte dalla Juventus al Napoli per il centravanti polacco, classe 1994, valutato 40 milioni di euro, sono risultate poco gradite. Ecco, allora, che il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, vecchio pallino di Gennaro Gattuso, può essere la chiave per sbloccare la trattativa in favore del Diavolo. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>