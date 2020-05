Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic sempre più lontano: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Alle prese con una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro che, di fatto, lo costringerà a stare fermo per un po’, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha fatto ritorno ieri a Stoccolma, in Svezia, per stare qualche giorno con la sua famiglia.

Tutto, naturalmente, in perfetto accordo con il Milan. Ibrahimovic, come ricordato da ‘Sport Mediaset‘, tornerà a Milano la prossima settimana, quando dovrà sottoporsi ad un nuovo consulto medico. Ibra punta a disputare, da protagonista, almeno le ultime 8 giornate del campionato di Serie A 2019-2020.

In vista della prossima stagione, alla luce di questo infortunio, però, Ibrahimovic non è così sicuro di restare in rossonero rinnovando il proprio contratto: l’infortunio al polpaccio ha messo tutto ulteriormente in discussione: i muscoli più friabili, l’età e le richieste salariali del giocatore sono al centro delle riflessioni dei dirigenti del Milan. Ibra ed il Diavolo, dunque, si allontanano … QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>