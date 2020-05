Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, il club non vuole sorprese

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan pensa a terminare nel migliore de modi la stagione (nel caso in cui dovesse riprendere), con Pioli che cercherà di conquistare un posto in Europa League e di conquistare la finale di Coppa Italia, tuttavia la strada per il futuro è già stata tracciata.

L’obiettivo è quello di acquistare su calciatori di prospettiva che possano accrescere il valore patrimoniale della società, ma bisogna anche affrontare la questione relativa ai rinnovi di contratto. Tutto può succedere con Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, così come per Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022. Manca ancora del tempo, ma il Milan vuole muoversi in anticipo per evitare di avere problemi con il suo capitano. Un punto fermo serve e Romagnoli non sembra aver alcuna intenzione di lasciare Milanello. INTANTO ECCO IL PRIMO OBIETTIVO PER LA DIFESA, CONTINUA A LEGGERE >>>