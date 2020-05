Calciomercato Milan – Milenkovic è il primo nome per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quando riportato da La Nazione, il Milan ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Il difensore serbo, sarebbe in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri per la prossima stagione. Milenkovic ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, è un classe 1997 e può giocare sia come centrale che come terzino destro. Quest’anno, con il club viola, ha collezionato per ora 29 presenze e 3 reti fra campionato e Coppa Italia. Oltre a Milenkovic, il Milan sta seguendo da vicino anche Thiago Silva e Kristoffer Ajer.

Sempre per quel che riguarda il mercato, il PSG è intenzionato a provarci per Ismael Bennacer. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

