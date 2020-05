Calciomercato Milan – Dalla Francia: il PSG molla Bakayoko e va su Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN – I destini del Milan e del PSG, sul mercato estivo, potrebbero incrociarsi. E, fortunatamente per i tifosi del Diavolo, non stiamo parlando di un’ipotetica trattativa per la cessione di Theo Hernández ai parigini, nonostante il terzino sinistro transalpino sia molto ambito dai capitolini.

In base alle informazioni di ‘Le 10 Sport‘, Leonardo, ex rossonero ed attualmente direttore sportivo del PSG, avrebbe rinunciato alla corsa per il cartellino di Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea ma che, nell’ultima stagione, ha giocato in Ligue 1, in prestito, con la maglia del Monaco.

L’emergenza coronavirus, infatti, avrebbe ridotto pesantemente le capacità di spesa del PSG per il calciomercato estivo 2020, rendendo, di fatto, impraticabile l’assalto a Bakayoko. A questo punto, sul poderoso mediano, potrebbe ritornare il Milan: il calciatore, che piace anche al West Ham, spingerebbe verso questa soluzione, avendo un ottimo ricordo dei rossoneri, della squadra e dei tifosi.

Servirà, però, che Bakayoko si tagli l’ingaggio (percepisce 7 milioni di euro netti stagionali dai ‘Blues‘, n.d.r.), affinché l’operazione Baka-bis, per il Diavolo, che è balzato dunque in pole position per lui, possa concretizzarsi. Ed il PSG, dunque, su chi andrebbe per rinforzare il centrocampo di Thomas Tuchel? Il budget per il nuovo centrocampista è di 30 milioni di euro: le opzioni sono Lorenzo Pellegrini, classe 1996, della Roma e Ismaël Bennacer, classe 1997, proprio dei rossoneri.

Il Diavolo, però, non vorrebbe privarsi del suo regista franco-algerino, giudicato elemento su cui fondare il Milan del presente e del futuro. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>