Calciomercato Milan – Theo Hernández incedibile, ma il PSG non molla

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, considera Theo Hernández assolutamente incedibile. Il terzino sinistro francese, classe 1997, giunto a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro la scorsa estate, adesso vale già più del doppio.

Frutto delle tante, ottime prestazioni offerte da Theo Hernández in questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per via dell’emergenza coronavirus e, logicamente, dei 6 gol segnati dall’ex Atlético Madrid, Deportivo Alavés e Real Sociedad tra Serie A e Coppa Italia.

Il PSG, però, continua a spaventare il Diavolo. Il proprietario Al-Thani in persona sta facendo pressioni su Leonardo, ex dirigente del Milan ed oggi direttore sportivo dei parigini, per portare Theo Hernández nella Capitale francese. Secondo ‘calciomercato.com‘, il Milan ha paura che, dinanzi un’offerta di ingaggio molto alta, il giocatore possa vacillare.

Ecco perché, presumibilmente, nei prossimi mesi, il club di Via Aldo Rossi si siederà a tavolino con l’agente di Theo Hernández, Manuel García Quilón, per ritoccare verso l’alto lo stipendio di un contratto che, attualmente, scadrà il 30 giugno 2024. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU LUCAS PAQUETÁ >>>