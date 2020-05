Calciomercato Milan – Theo Hernandez, pressing Psg: la risposta rossonera

CALCIOMERCATO MILAN – Non ci sono dubbi che Theo Hernandez sia stata una delle sorprese più piacevoli della stagione in chiaroscuro del Milan. Il terzino francese, acquistato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ha convinto subito tutti, mettendo in campo prestazioni straordinarie, condite da ben 6 gol tra campionato e Coppa Italia. Inevitabile che gli occhi di alcuni club siano finiti su di lui.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ Leonardo, direttore sportivo del Psg, sarebbe pronto a fare sul serio per i numero 19 rossonero, che adesso vale almeno 50 milioni di euro. Un’offerta che di sicuro il club francese avrebbe la forza di presentare, ma il Milan non ha dubbi: Theo Hernandez non si vende.

Intanto Asmir Begovic ha così esaltato il suo compagno Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>