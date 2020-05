Milan, Begovic: “Ibrahimovic è uno dei migliori di sempre”

MILAN NEWS – Asmir Begovic, portiere del Milan, arrivato in rossonero nel gennaio scorso, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Fox Sports. Begovic si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, suo compagno di squadra a Milanello. Ecco cosa ha detto.

“È un piacere giocare con una grande persona come lui. È arrivato a gennaio e ha avuto subito un grande impatto sullo spogliatoio. Ogni giorno si aspetta il massimo da se stesso e anche dagli altri, quindi sei spronato a raggiungere questi standard molto alti. È uno dei migliori di sempre – sottolinea Begovic -. Ha avuto un grande impatto in campo nonostante l’età. Con lui si può parlare anche di cose “da grandi”, ad esempio di figli, cosa che non puoi fare con i ragazzi più giovani. Per me è una grande esperienza giocare con lui”. INTANTO SI DELINEA IL FUTURO DI UN DIRIGENTE ROSSONERO, CONTINUA A LEGGERE >>>