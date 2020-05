Calciomercato Milan – Si profila un ritorno di Massara alla Roma

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, sarebbe in discussione il rapporto tra Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, e la società giallorossa. Un rapporto che, secondo i bene informati, sarebbe ridotto ai minimi storici già da prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus.

Per ‘TMW‘, si potrebbe addirittura profilare un clamoroso ritorno: si tratta quello di Frederic Massara, divenuto direttore sportivo del Milan appena la scorsa estate, che potrebbe tornare nella Capitale nel caso in cui saltasse Petrachi. Massara, che nella sua annata rossonera ha dovuto dividere e condividere la poltrona con Zvonimir Boban e Paolo Maldini, potrebbe essere spazzato via, al Milan, dal ciclone Ralf Rangnick, che, rilevando l’area tecnica, di fatto estrometterebbe Massara dal progetto.

Da qui, la suggestiva idea di un ritorno di Massara a Roma. Intanto, sul fronte mercato, il capitano Alessio Romagnoli è sempre più corteggiato.