Theo Hernandez oro del Milan: il suo valore è raddoppiato

MILAN NEWS – Come fa notare l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il Milan ha finalmente trovato un grande terzino sinistro: Theo Hernandez. Il francese è riuscito a ridare lustro ad un ruolo che, dopo l’addio di Serginho e Marek Jankulosvki, non ha mai avuto un degno padrone. Su questa fascia negli anni sono passati tantissimi giocatori che però non sono mai riusciti ad imporsi: i vari Luca Antonini, Didac Vilà, Taye Taiwo, Pablo Armero, Luca Antonelli e Djamel Mesbah (per citarne solo alcuni), hanno offerto prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative. Sulla destra invece le cose sono andate meglio dopo l’addio di Cafu, con Gianluca Zambrotta e Massimo Oddo, ma anche con Ignazio Abate e Davide Calabria, non sempre continui, ma che hanno comunque fatto parlare spesso di loro in maniera positiva. Ancora da vincere la scommessa Andrea Conti.

Ritornando a Theo Hernandez, non si può non evidenziare il suo straordinario impatto con il Milan. Il giocatore, arrivato in estate dal Real Madrid dopo il blitz decisivo di Paolo Maldini ad Ibiza, ha stupito tutti grazie alle due doti offensive, fatte di percussioni palla al piede spesso devastanti. Il numero 19 rossonero ha eguagliato il numero di gol di Serginho nella stagione 2002/2003 (6) e vuole puntare al record di Andrea Maldera (13), il difensore del Milan che ha segnato di più nella storia in un solo anno.

La sua valutazione di 20 milioni della scorsa estate, cifra che sembrava spropositata, si è praticamente raddoppiata e rappresenta oro per un Milan che però non ha intenzione di cederlo. I rossoneri, che avranno molto lavoro da fare per migliorare la rosa, non possono lasciar partire le poche certezze a disposizione. Theo Hernandez è sicuramente una di quelle.

