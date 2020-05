Calciomercato Milan – Bakayoko, ingaggio troppo alto: ritorno difficile

CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, classe 1994, ha lasciato un bel ricordo nei tifosi del Milan. Militando in rossonero nella stagione 2018-2019, infatti, il poderoso centrocampista francese aveva totalizzato 42 presenze ed un gol, nel derby di campionato contro l’Inter, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Bakayoko stesso ha un bel ricordo del Milan, al punto tale che gli piacerebbe tornare ad indossare la casacca del Diavolo nella prossima stagione, dopo aver trascorso l’ultima annata al Monaco, club con cui si era imposto nel grande calcio e disputato un’ottima Champions League nella stagione 2016-2017.

Il suo cartellino, come noto, appartiene al Chelsea. Se con i ‘Blues‘ i rossoneri potrebbero non avere problemi nel trovare un’intesa, il grande problema che, al momento, ostacolerebbe un ritorno di Bakayoko a Milano è rappresentato dall’ingaggio. Il calciatore transalpino, infatti, percepisce ben 7 milioni di euro l’anno e, per tornare al Milan, dovrebbe abbatterselo.

Motivo per cui il Diavolo, per il centrocampo, guarda altrove. ECCO IL PRIMO OBIETTIVO DEL MILAN PER L’ESTATE >>>