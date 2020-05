Calciomercato Milan – Pressing su Szoboszlai: c’è già il prezzo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, in estate, lasceranno il Milan: il loro contratto, come ormai ampiamente risaputo, non sarà rinnovato e, pertanto, per il Diavolo è già aperta la caccia ad almeno un centrocampista di livello.

I ‘rumors’ di calciomercato danno il Milan in forte pressing su Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, ‘scoperto’ da Ralf Rangnick, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull’, il quale, nella prossima stagione, dovrebbe sedere sulla panchina rossonera.

Szoboszlai, 4 gol e 7 assist in 29 gare in questa stagione tra Bundesliga austriaca, Champions League, Europa League e coppa nazionale, interessa molto anche alla Lazio: il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, lo ha messo nel mirino da tempo. La presenza, però, di Rangnick potrebbe mettere il calciatore sulla strada di Milano.

Ingaggio sostenibile, giovane, talentoso e dal costo del cartellino relativamente contenuto: 20 milioni di euro. Parametri, questi, che soddisfano il fondo Elliott Management Corporation e che fanno di Szoboszlai un obiettivo concreto del Milan per l’imminente calciomercato estivo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>