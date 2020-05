Calciomercato Milan – Bakayoko ha nostalgia dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il centrocampista Tiémoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Monaco, avrebbe nostalgia del Milan, club in cui ha disputato la stagione 2018-2019, con 42 presenze ed un gol (nel derby) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

Il calciatore francese, classe 1994, avrebbe già mandato segnali ai rossoneri per un suo ritorno ma, per poter diventare appetibile per il nuovo corso del Milan, dovrebbe tagliarsi, di molto, l’ingaggio attualmente percepito, ovvero 7 milioni di euro. Ralf Rangnick, per il centrocampo del suo Milan, sembra avere tra l’altro idee diverse. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>