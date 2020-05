Calciomercato Milan – Rangnick chiede Sabitzer: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il nome di Marcel Sabitzer comincia a comparire nelle ipotetiche liste dei desideri di Ralf Rangnick per il Milan della stagione 2020-2021.

Sabitzer, classe 1994, centrocampista offensivo austriaco ex RB Salisburgo e punto di forza del RB Lipsia dall’estate 2015 fa parte della stessa agenzia di procuratori di Rangnick: ciò non vuol dire, però, che un trasferimento al Milan sia di facile realizzazione.

Il RB Lipsia, infatti, non intende svendere Sabitzer, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, elemento cardine della formazione titolare di Julian Nagelsmann e chiederebbe non meno di 35 milioni di euro per ipotizzare una cessione del suo numero 7, autore di 15 gol e 8 assist in 36 gare stagionali tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania.

Sabitzer, tuttavia, potrebbe … mettersi di traverso nel caso in cui arrivasse, davvero, la chiamata di Rangnick per seguirlo in rossonero. ZLATAN IBRAHIMOVIC, INTANTO, SI PREPARA AD UN’ESTATE BOLLENTE: PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>