Calciomercato Milan – Bakayoko vuole tornare rossonero: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese di proprietà del Chelsea ma attualmente in prestito al Monaco, non ha dimenticato il Milan.

Bakayoko è stato protagonista, nel Milan di Gennaro Gattuso, nella stagione 2018-2019: 42 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, un gol (purtroppo inutile) nel derby di ritorno in campionato contro l’Inter ed un legame molto forte sviluppato con molti compagni e la tifoseria rossonera.

Non è stato confermato anche in questo campionato un po’ per via del suo alto ingaggio (7 milioni di euro, che, per l’anno di prestito, era stato pagato per metà dai ‘Blues‘ di Roman Abramovic …), un po’ per via dei litigi con l’allenatore e qualche atteggiamento ritenuto, dalle parti di Via Aldo Rossi, non propriamente professionale.

Bakayoko, ha scritto ‘calciomercato.com‘, si è però scusato, ha capito di aver commesso degli errori e l’aver perso l’opportunità di giocare nel Milan gli brucia ancora. Fosse per lui, tornerebbe di corsa ad indossare la maglia del Milan, anche nella prossima stagione. A febbraio, lo ricordiamo, si era presentato a ‘San Siro‘ per assistere al derby contro l’Inter e, nel post-partita, era sceso negli spogliatoi per salutare amici ed ex compagni.

Ma quale sarà il futuro di Bakayoko? Il Monaco non è ancora certo del suo riscatto, piace al PSG di Leonardo (di cui è sempre stato tifoso) ed al Siviglia di Monchi, ma il suo istinto gli consiglierebbe di tornare al Milan. Oggi, però, la situazione in casa rossonera non è ancora così fluida: altra dirigenza, altro allenatore, forse altri piani di mercato. Un’operazione ritorno, dunque, non è ancora partita e non è detto che parta mai.

Le vie del calciomercato, però, sono infinite e, spesso, la volontà dei giocatori fa nettamente la differenza … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>