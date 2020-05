Milan, Ibrahimovic vola in Svezia: l’attaccante tornerà tra una settimana

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic resta a modo suo l’uomo più libero del mondo di calcio. Ha evitato il lockdown, ha potuto allenarsi in Svezia con i compagni all’Hammarby e addirittura ha potuto disputare una partita vera in periodo di quarantena.

Alla luce di questa “libertà”, Ibrahimovic ha chiesto e ottenuto dal Milan il permesso di rientrare nuovamente in Svezia, visto l’infortunio subito al polpaccio subito nella giornata di lunedì a Milanello. Zlatan passerà qualche giorno in famiglia prima di tornare nuovamente in Italia, dove magari i protocolli per chi arriva da paesi esteri potrebbero essere più blandi. Il suo rientro in campo non avrà tempi brevi, ma intanto l’attaccante ha sicuramente gradito e apprezzato l’ok del Milan, che ha dato la possibilità di fargli trascorrere qualche giorno di tranquillità con la moglie e figli.

Il Milan ha ritenuto che fosse inutile forzare Ibrahimovic per farlo restare a Milano, senza che potesse fare niente. Certo, l’infortunio proprio adesso non ci voleva, visto che Zlatan stava guidando il gruppo, ma la cosa positiva è che non ci sono danni più gravi di una lesione muscolare. Qualche partita con la maglia del Milan la disputerà, poi il futuro si vedrà. I giochi sono ancora tutti aperti. INTANTO GOTZE LASCIA IL BORUSSIA DORTMUND. IL MOTIVO? TIK TOK, CONTINUA A LEGGERE >>>