Gotze, addio al Borussia Dortmund. Colpa di fidanzata e… Tik Tok

CALCIOMERCATO MILAN – Il calcio e in più in generale il mondo è completamente cambiato con l’avvento dei social. Prima l’unica discriminante per eventuali cessioni o acquisti erano i contratti o offerte economiche, ma la scelta di un club di puntare su un giocatore o meno può dipendere anche da altri fattori.

E’ il caso ad esempio di Mario Gotze. Secondo quando viene riportato dal Sun, infatti, il Borussia Dortmund avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al tedesco. Il motivo? Una eccessiva esposizione sui social, in particolare su Tik Tok. Il club non avrebbe gradito l’ultima challenge pubblicata da Gotze insieme alla sua compagna, la modella Ann-Kathrin Brommel, in cui i due si scambiano i vestiti.

Questo, unito a uno scarso rendimento in campo e appunto a una grande esposizione mediatica della coppia, ha portato il Borussia Dortmund a decidere di non rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno. Su Gotze ci sono tante squadre interessate tra cui il Milan, che sta pensando all’arrivo dell’ex Bayern Monaco soprattutto nel caso in cui arrivasse Rangnick sulla panchina rossonera. INTANTO ECCO L’OBIETTIVO CONCRETO PER LA DIFESA DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>