Calciomercato Milan – Quaresma obiettivo concreto

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, il Milan pensa a terminare nel migliore de modi la stagione (nel caso in cui dovesse riprendere), con Pioli che cercherà di conquistare un posto in Europa League e di conquistare la finale di Coppa Italia, tuttavia la strada per il futuro è già stata tracciata.

Elliott vuole puntare su calciatori di prospettiva che possano accrescere il valore patrimoniale della società e ingaggi sostenibili. Molti giocatori sono passati sotto la lente di ingrandimento del capo scouting Geoffrey Moncada e di Hendrik Almstadt, il braccio destro di Gazidis. Tra questi Eduardo Quaresma, difensore classe 2002 dello Sporting Lisbona, che sembra un obiettivo concreto per l'estate.