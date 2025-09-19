Udinese-Milan, quella volta che Maxi Lopez ed El Shaarawy ...

Il presente di allora non era granché sereno. Il Milan di Mister Allegri è campione in carica, ancora in piena lotta Scudetto, ma arriva dal pareggio casalingo col Napoli (0-0) dopo il ko a domicilio della Lazio (0-2). È il primo impegno da affrontare senza la stella Ibrahimović, squalificato per il rosso preso nel weekend precedente nel parapiglia con Aronica. Un paio di particolari in più: l'Udinese di Guidolin occupa la terza posizione e ci rimarrà fino in fondo, il Diavolo è incerottato - assenti Abbiati, Boateng e Van Bommel - e pure alla vigilia degli Ottavi di Champions League. Primo tempo di sofferenza. Di Natale è ovunque in attacco: crea e segna di mancino al 19' premiato dalla deviazione di Thiago Silvia a beffare Amelia, crea e spreca; e poi Isla e Domizzi rincarano la dose.