Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Udinese-Milan, quella volta che Maxi Lopez ed El Shaarawy …

UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, quella volta che Maxi Lopez ed El Shaarawy …

Udinese-Milan, quella volta che Maxi Lopez ed El Shaarawy ...
Udinese-Milan, il ricordo di acmilan.com: Maxi López ed El Shaarawy rimontano i bianconeri nel 2-1 del febbraio 2012. Il racconto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Udinese-Milan, quarta partita della Serie A 2025-26. Per i rossoneri la possibilità di continuare a vincere in vista di una settimana importate (Lecce in Coppa Italia, Napoli in campionato). Sono state tante le sfide in questi anni contro i bianconeri. Il sito ufficiale del Milan ricorda la sfida del febbraio 2012 con i gol di Maxi Lopez e ed El Shaarawy.

Udinese-Milan, il ricordo

—  

(fonte: acmilan.com) - Udinese-Milan nel girone d'andata mancava dal 2021/22. Stavolta rappresenterà la seconda gara esterna del campionato rossonero, la prima dopo la sosta in mezzo al binario Bologna-Napoli. Tra i vari precedenti collocati a Udine nella seconda metà di stagione, grazie al Time Machine riscriviamo le principali righe del 2-1 in rimonta giocato l'11 febbraio 2012, deciso dai gol di Maxi López ed El Shaarawy.

LEGGI ANCHE

Il presente di allora non era granché sereno. Il Milan di Mister Allegri è campione in carica, ancora in piena lotta Scudetto, ma arriva dal pareggio casalingo col Napoli (0-0) dopo il ko a domicilio della Lazio (0-2). È il primo impegno da affrontare senza la stella Ibrahimović, squalificato per il rosso preso nel weekend precedente nel parapiglia con Aronica. Un paio di particolari in più: l'Udinese di Guidolin occupa la terza posizione e ci rimarrà fino in fondo, il Diavolo è incerottato - assenti Abbiati, Boateng e Van Bommel - e pure alla vigilia degli Ottavi di Champions League. Primo tempo di sofferenza. Di Natale è ovunque in attacco: crea e segna di mancino al 19' premiato dalla deviazione di Thiago Silvia a beffare Amelia, crea e spreca; e poi Isla e Domizzi rincarano la dose.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, centrocampo da sogno con Modric? Si studia il super colpo>>>

Prima dell'intervallo lampo di El Shaarawy, in avvio di ripresa sbuca Nocerino ma è impreciso di testa sotto misura. Qualcosa sta cambiando, però non si vede subito. La svolta arriva con l'ingresso in campo di Maxi López, anche se i bianconeri si rendono molto pericolosi quando Domizzi e Danilo costringono Amelia alla doppia paratona. Al 77' El Shaarawy mette in mezzo un tiro-cross velenoso, Handanovič respinge corto e proprio Maxi López si avventa scaricando in rete il pallone del pari. Dopo aver sprecato il raddoppio, il sorpasso arriva lo stesso all'85' quando in ripartenza Maxi López serve l'assist ed El Shaarawy gira alle spalle del portiere. Rimonta completata e vittoria in cassaforte - a Udine mancava dal 2008 -, il miglior slancio possibile verso l'Arsenal. Nonostante quella Serie A, alla fine, non ci sorrise.

Leggi anche
Serie A, tutti i match della 4 giornata: tra Udinese-Milan e il derby di Roma
Verso Udinese-Milan, arbitra Doveri: tutti i precedenti con le due squadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA