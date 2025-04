Udinese-Milan, Costacurta: “I rossoneri mi sono piaciuti. Theo? Da recuperare”

Udinese-Milan, Costacurta: "Tutti convincenti, hanno messo difficoltà fin dall'inizio"

"Uno dei Milan migliori della stagione. La novità di questa soluzione con qualche compito difensivo in meno per un giocatore come Theo che io credo sia da recuperare, come sta avvenendo nelle ultime due o tre partite. Quasi tutti convincenti, già dall’inizio hanno messo in difficoltà la squadra avversaria che bisogna vedere quanto era concentrata e attenta. Però devo dire che il Milan mi è piaciuto molto".