Pagelle Udinese-Milan 0-4: Theo e Leao, che coppia. Il migliore è …

PAGELLE UDINESE-MILAN - Un nuovo Milan al tramonto del campionato. Troppo tardi, forse, ma meglio tardi che mai. I rossoneri non concedono praticamente nulla e creano tanto, già nei primissimi minuti. Dopo pochi secondo Reijnders è davanti al portiere e di solito lui non sbaglia. Invece sbaglia, ma stavolta i rossoneri non si sciolgono come neve al sole. Il movimento dei centrocampisti, più liberi di svariare grazie agli esterni alti, è letale. Rafa Leao centrale micidiale: prima ha l'occasione di andare a rete, poi trova il gol da trequartista puro con tiro di prima sotto l'incrocio dal limite dell'area. Pulisic svaria e inventa. I tre centrali solidi, salgono e non concedono. Theo Hernandez è devastante. Insomma, tutto bene. E dopo il gol di Rafa Leao arriva anche quello di Pavlovic di testa. Il primo tempo finisce 2-0, stavolta per i rossoneri. La ripresa inizia allo stesso modo e, dopo un quarto d'ora di equilibrio, il Milan dilaga. Prima un grande Theo Hernandez galoppa e distrugge la porta, poi Reijnders appoggia in porta. Annullato anche il quinto. Rossoneri dilaganti. Fuoco di paglia o nuovo inizio?